عودة_الدوري - 5 تحديات للأهلي أمام الرجاء

يعود الأهلي لاستئناف نشاطه بالدوري الممتاز يوم الثلاثاء بعد توقف المسابقة دام 50 يوما بسبب أحداث كارثة الدفاع الجوي.

الأهلي يواجه الرجاء في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

عاد الدوري، فعادت أزمة الإصابات بالأهلي قبل كل لقاء، وبالتحديد في خط الدفاع، إذ يغيب الرباعي محمد نجيب وصبري رحيل ولؤي وائل وشريف عبد الفضيل.

ومع غياب الرباعي، شهدت قائمة الأهلي التي أعلنها الإسباني خوان كارلوس جاريدو حضور أول للناشيء محمد حمدي مع تواجد محمد هاني وسعد سمير. (طالع القائمة بالكامل من هنا)

ويستعرض FilGoal.com أبرز التحديات أمام الأهلي ضد الرجاء في عودة الدوري..

** الثأر

الأهلي بدأ مشواره بالدوري الموسم الجاري من الجولة الرابعة مباشرة وذلك حينما واجه الوافد الجديد آنذاك الرجاء، ولكنه بشكل مفاجئ تعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف.

سجل عمرو المنوفي الهدف الأول للرجاء بتسديدة صاروخية، وعدل عماد متعب النتيجة، لكن طارق سالم نجح في تسجيل الفوز في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

لذا فالأهلي يرغب بتحقيق الفوز للثأر من هزيمته المفاجئة في الدور الأول، والتي عطلت من انطلاقته نحو المنافسة على اللقب.

** التغلب على الإصابات

الأهلي يدخل المباراة وهو منقوصا من ستة لاعبين بسبب الإصابات وهم محمد نجيب، وصبري رحيل، ولؤي وائل، وشريف عبد الفضيل، وأحمد خيري، وهندريك هلمكه.

بالإضافة للغائب السابق عمرو جمال إلى جانب عدم جاهزية جدة بنسبة 100 %.

واستبعد جاريدو لأسباب فنية الثلاثي أحمد عبد الظاهر وكريم بامبو ورمضان صبحي.

غيابات عديدة يرغب الأهلي في التغلب عليها حينما يواجه الرجاء، لتحقيق نتيجة واحدة وهي الانتصار فقط.

** عقدة الانتصارين المتتاليين

خلال 19 مباراة خاضها الأهلي خلال الموسم الجاري، لم يحقق الفريق فوزين متتاليين في الدوري سوى ثلاث مرات فقط، إذ أنه يسقط بعد تحقيق انتصار في فخ التعادل.

آخر مرة حقق فيها الأهلي فوزين متتاليين كان ذلك على حساب مصر المقاصة والجونة في يناير الماضي، وبعد لقاء الأخير خاض الفريق ست مباريات، لم يعرف فيها طعم الانتصار بشكل متتالي.

وفي آخر مباراة للأهلي قبل توقف الدوري كان قد انتصر على اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف لهدف، فهل سينجح جايدرو في قيادة الفريق لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي أمام الرجاء؟

** تقليص الفارق مع الزمالك وإنبي

الأهلي يدخل المباراة وفي جعبته 36 نقطة وله لقاء مؤجل أمام الداخلية، ويحتل المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن الزمالك المتصدر، وسبع نقاط عن إنبي الوصيف.

فوز الأهلي على الرجاء وعلى الداخلية في اللقاء المؤجل سوف يجعل الفارق مع إنبي يتقلص لنقطة واحدة، ومع الزمالك إلى ست نقاط فقط.

أي نتيجة عدا الفوز سوف تعطي أفضلية كبيرة للزمالك في مواصلة التحليق منفردا بصدارة الدوري، وتجعل الفارق بين الغريمين يتسع.

** الاستعداد للجيش والإسماعيلي

لقاء الأهلي أمام الرجاء ليس هاما فقط من أجل حصد ثلاث نقاط هامة ومواصلة المنافسة على اللقب، بل هو استعداد جيد لفترة أصعب مقبلة.

الفريق الأحمر بعد لقاء الرجاء سوف يواجه الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في الرابع من أبريل المقبل، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الثامن من الشهر نفسه.

فالنتيجة الجيدة قد تجعل الثقة تعود للفريق في ظل ازدحام جدول المباريات في الفترة القادمة، خاصة وأن الأهلي استعاد جزءا منها بعد التغلب على الجيش في رواندا.