بالفيديو .. البترول: وصول أولى شحنات الغاز المسال من الجزائر في إبريل.. والأزمة مستمرة حتى عام 2020

قال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز، إن نقص إمدادات الطاقة ليست السبب الوحيد في عودة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لافتًا إلى معاناة الدولة من فجوة بين الانتاج والاستهلاك، مما يؤثر سلبًا على كميات الغاز التي يضخ لمحطات التوليد.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية على فضائية «سي بي سي» أمس الاثنين :” أن الوزارة استعدت بعدة إجراءات لمواجهة أزمة امداد وزارة الكهرباء بالغاز، لافتًا إلى تعاقد الوزارة مع شركات جزائرية وروسية، لاستيراد الغاز من هناك “ .

وأكد على وصول شحنات الغاز المتفق عليها مع الجزائر تباعًا، بدءًا من أول شهر أبريل المقبل، لتوفير احتياجات وزارة الكهرباء لتشغيل محطات توليد الطاقة.

وأوضح أن أزمة مصر في المواد البترولية مستمرة للأعوام المقبلة، مؤكدًا على استمرار الفجوة البترولية حتى عام 2020.

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