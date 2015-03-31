أخبار عاجلة

«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أبوالغار: الرئاسة كلمة السر فى تعديل قوانين الانتخابات.. والحكومة مجرد سكرتارية

Google+ Print
أبوالغار: الرئاسة كلمة السر فى تعديل قوانين الانتخابات.. والحكومة مجرد سكرتارية أبوالغار: الرئاسة كلمة السر فى تعديل قوانين الانتخابات.. والحكومة مجرد سكرتارية

الدكتور محمد أبو الغار

قال محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إن النظام الحاكم فى يتمثل فى مؤسسة الرئاسة ولا يوجد مؤسسة أخرى بيدها القرار مشيرا إلى أن لقاء محلب مع الأحزاب ليس له أى أهمية بدون نية حقيقية من الرئاسة بإشراك الأحزاب فى تعديل قوانين الانتخابات، ومجلس الوزراء كما فى الماضى مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية .

وتسائل أبوالغار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة إصلاح البنية التشريعية مساء اليوم الإثنين رئيس الوزراء بأن هل لدى رئيس الوزراء تعليمات حقيقية بأخذ اقتراحات الأحزاب بجدية لتغيير النظام الانتخابى بطريقة إيجابية أم لا؟ لافتا إلى أن عدم وجود نية بأخذ الاقتراحات يجعل اجتماع محلب فاقد للأهمية ، ومجرد “فض مجالس” .

ولفت الى انه من المفروض ان تضم لجنة عمل القوانين فقهاء دستوريين ، مشيرا الى ضرورة عدم السماح للداخلية بان يكون هناك ما يمثلها ، خاصة وان لها سمعة سيئة فى قيادة العملية الانتخابية ، من تدخل فى الانتخابات والعمل على تزويرها .

ورفض أبوالغار أن يكون هناك ممثلا عن وزارة الداخلية فى لجنة تعديل قوانين الانتخابات خاصة أن سمعة وزارة الداخلية سيئة فى إدارة الانتخابات مدللا على ذلك بانتخابات 2010وما حدث بها من تجاوزات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

فضيحة لوزير السياحة المصرى تحرج الدولة

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية