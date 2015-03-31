أبوالغار: الرئاسة كلمة السر فى تعديل قوانين الانتخابات.. والحكومة مجرد سكرتارية

قال محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إن النظام الحاكم فى مصر يتمثل فى مؤسسة الرئاسة ولا يوجد مؤسسة أخرى بيدها القرار مشيرا إلى أن لقاء محلب مع الأحزاب ليس له أى أهمية بدون نية حقيقية من الرئاسة بإشراك الأحزاب فى تعديل قوانين الانتخابات، ومجلس الوزراء كما فى الماضى مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية .

وتسائل أبوالغار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة إصلاح البنية التشريعية مساء اليوم الإثنين رئيس الوزراء بأن هل لدى رئيس الوزراء تعليمات حقيقية بأخذ اقتراحات الأحزاب بجدية لتغيير النظام الانتخابى بطريقة إيجابية أم لا؟ لافتا إلى أن عدم وجود نية بأخذ الاقتراحات يجعل اجتماع محلب فاقد للأهمية ، ومجرد “فض مجالس” .

ولفت الى انه من المفروض ان تضم لجنة عمل القوانين فقهاء دستوريين ، مشيرا الى ضرورة عدم السماح للداخلية بان يكون هناك ما يمثلها ، خاصة وان لها سمعة سيئة فى قيادة العملية الانتخابية ، من تدخل فى الانتخابات والعمل على تزويرها .

ورفض أبوالغار أن يكون هناك ممثلا عن وزارة الداخلية فى لجنة تعديل قوانين الانتخابات خاصة أن سمعة وزارة الداخلية سيئة فى إدارة الانتخابات مدللا على ذلك بانتخابات 2010وما حدث بها من تجاوزات.