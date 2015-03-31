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بالصور مباحث التموين تضبط عدد من اسطوانات الغاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية

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بالصور مباحث التموين تضبط عدد من اسطوانات الغاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية

بالصور مباحث تضبط عدد من اسطوانات الغاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية

تمكنت مباحث التموين بالاسماعيلية من أحباط محاولات تهريب أسطوانات بوتاجاز وبيعها بالسوق.

وقال مصدر امنى أنه تم ضبط السيارة رقم 6643 ط م س قيادة المدعو العربى أ أ سن 48 موزع إسطوانات غاز مُحملة بعــ 500 ــدد إسطوانة غاز منزلية حال قيامه ببيعها للمواطنين بأعلى من السعر المقرر بناحية أبوعطوة ، حيث تم الإشراف على بيع الكمية المضبوطة للمواطنين .

كما تم ضبط السيارة رقم 55483 ط س م قيادة المدعو/ مدحت م أ سن 30 مُوزع إسطوانات غاز مُحملة بعــ20ــدد إسطوانة غاز كبيرة الحجم ، بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء .و ضبط المدعوة/شادية إ ع سن 49 بدون عمل مقيمة الحكر ــ دائرة قسم ثان لقيامها بتجميع وتوزيع إسطوانة الغاز المنزلية بدون تصريح من الجهات المختصة .
> تم أحالة المتهمين الى النيابة التى تولت التحقيق

بالصور مباحث التموين تضبط عدد من اسطوانات الغاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية

بالصور مباحث التموين تضبط عدد من اسطوانات الغاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية

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