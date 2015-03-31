بالصور .. برنامج تدريبى لطلبة المعهد العالى للخدمة الإجتماعية على مهارات التواصل المجتمعي

كتب : جمال نوفل

يواصل مركز النيل بمجمع اعلام بورسعيد برنامجه التدريبي لطلبة الفرقة الرابعة بالمعهد العالى للخدمة الإجتماعية على مهارات الإتصال و التواصل المجتمعى و صرحت مرفت لخولى مدير مجمع إعلام بورسعيد ان البرنامج التدريبى يستهدف تدريب الطلبة على مهارات الإتصال الفعال و ذلك من خلال تدريبهم عمليا على تنظيم وتنسيق و ادارة الندوات و المؤتمرات و الحلقات النقاشية و المبادرات و ايضا العمل على إصقال مهاراتهم لمواجهة اى مشكلات من الممكن ان تواجههم فى حياتهم العملية بعد التخرج و نه من اهم فعاليات التدريب العملى خلال الفصل الدراسى الثانى عقد سلسلة من اللقاءات بالتعاون مع مديرية الشئون الإجتماعية.

استضاف المركز عبد الفتاح عوض موجه قطاع التدريب و تتضمن هذه اللقاءات ندوات حول مهارات الإتصال الناجح حيث أن الانسان الناجح هو المتصل مع الآخرين لان مهارة الاتصال تحتاج إلى فن وهو الجودة والاتقان والاحسان للناس، والاتصال هو نشاط انساني يتم فيه نقل وتبادل المعلومات والافكار والآراء والتوجهات بين طرفين أو اكثر من خلال عدة مهارات، والاتصال الفعال هو الذي يبلغ منه من الطرف المرسل للطرف المستقبل تفيد دلالة معينة وتعود بنفع معين، ولكن هناك مهارات للاتصال يجب الاخذ بها في الاعتبار وهي مهارة الاتصال البصري ومهارة إدارة الحوار ومهارة حسن الارسال والاستقبال ومهارة صنع واتخاذ القرار ومهارة وجود بيئة صالحة تسمح للاتصال الفعال ومهارة الوضوح التام للاتصال مع الآخرين ومهارة الحماس والحرارة ليحصل الاستقبال الفعال.

واخيراً لغة الجسم المرنة لأن 93٪ من اتصالنا مع الآخرين غير لفظي و7٪ فقط اتصال لفظي . كما قام عبد الفتاح عوض بعرض نماذج ناجحة و فعالة بمديرية الشئون الإجتماعية كنموذج مثالى عملى على أداء دور الأخصائى الإجتماعى و الموظف الناجح حيث قاموا بعرض تجربتهم العملية لتحقيق الإستفادة القصوى من المحاكاة و تجربة الآخرين .