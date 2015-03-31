إحباط تهريب 1200 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، أمس، حملة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب شركة (.....) للاستيراد بمدينة أبو المطامير لقيامة بتجميع عدد 880 لتر سولار، كما تم ضبط صاحب ثلاجة خضروات بمركز أبو المطامير لقيامة بتجميع كمية 200 لتر سولار لاستخدامها فى تشغيل الثلاجة، كما تم ضبط صاحب ثلاجة للمواد الغذائية كائنة بمدينة أبو المطامير لقيامه بتجميع كمية 160 لتر سولار.

وقاد الحملة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين.