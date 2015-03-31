إحباط تهريب 130 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، أمس برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط سائق مقيم بندر ابو المطامير لقيامه بتجميع عدد (120) أسطوانة غاز منزلية مدعمة على السيارة قيادته رقم 4682 ب أ، لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 5270/2015 جنح مركز أبو المطامير.

كما تم القبض على صاحب ثلاجة للمواد الغذائية كائنة بمدينة أبو المطامير لقيامة بتجميع، عدد (10) أسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 5269/2015 جنح مركز أبو المطامير.