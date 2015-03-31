النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى لحريق محل مواد بترولية بمنشأة ناصر

طالب محمد ابو سالم وكيل نيابة منشاة ناصر، باستعجال تقرير المعمل الجنائى، وتحريات المباحث، بشأن واقعة حريق محل بيع مواد بترولية.

يذكر أنه قد شب حريق هائل داخل محل بيع المواد البترولية «سولار، بنزين» بمنطقة منشأة ناصر، وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بالدفع بـ7 سيارات إطفاء، من أجل إخماد الحريق بالكامل، وتمكن رجال الحماية من السيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات الأولية، بأن المواد البترولية ساعدت على سرعة اشتعال النيران.

وكانت نيابة منشأة ناصر قد استمعت إلى أقوال مالك المحل المحترق، والذى أكد بأنه لم يتهم أحدا بارتكاب الحادث، مشيرا بأن الواقعة قضاء وقدر.