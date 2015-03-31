ضبط 1980 بطارية جافة مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن القبض على صاحب شركة للاستيراد كائنة بمدينة أبو المطامير ومقيم بندر أبو المطامير، لحيازته عدد 1980 بطارية جافة صغيرة مجهولة المصدر، وتحرر المحضر 5267/2015 جنح مركز أبو المطامير.