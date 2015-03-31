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القبض على عاطل هارب من المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه فى الغربية

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القبض على عاطل هارب من المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه فى الغربية القبض على عاطل هارب من المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه فى الغربية
تمكن ضباط مباحث مركز قطور محافظة الغربية من القبض على عاطل مقيم بقرية إبشواى الملق محكوم عليه بالمؤبد فى قضية سرقة بالإكراه.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داوود مأمور مركز قطور بتمكن الرائد أحمد الجمال رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة له من القبض على المتهم أحمد.ر.ا 24سنة عاطل محكوم عليه بالمؤبد فى القضية 4440 جنايات المركز لسنة 2014 (سرقة بالإكراه) وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم.
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