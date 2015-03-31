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حريق بمخزن أحذية بمدينة السادات وإصابة 3 أشخاص بإختناق

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حريق بمخزن أحذية بمدينة السادات وإصابة 3 أشخاص بإختناق حريق بمخزن أحذية بمدينة السادات وإصابة 3 أشخاص بإختناق

أرشيفية

نشب حريق هائل بمخزن أحذية أسفل عمارة سكنية بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات بالمنوفية مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإختناق.

وكان اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا مساء اليوم من العميد خالد بيبرس مدير الحماية المدنية واﻹطفاء بنشوب حريق هائل بمخزن أحذية أسفل عمارة سكنية بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات .

وقد إنتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء وجاري السيطرة علي النيران ومنع انتقالها للوحدات السكنية المجاورة .

وأسفر الحريق عن إصابة كل من : أحمد احمد السعدي – 48 عاما – ومحمد عبد السلام محمد – 30 عاما – وشقيقه أحمد – 18 عاما – بإختناق وتم نقلهم لمستشفي السادات المركزي.
> أ ش أ

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