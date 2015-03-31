عبورعدد كبير من المواطنين الليبيين الى تونس بعد إلغاء رسوم الدخول

شهد المعبران الحدوديان بين ليبيا وتونس ” ذهيبة وازن: و”رأس جدير” أمس الاثنين، اكتظاظا كبيرا في حركة عبور الليبيين بعد دخول قرار إلغاء الرسوم على المسافرين الى تونس من دول المغرب العربي حيز التنفيذ.

وأكد مدير معبر رأس جدير من الجانب الليبي محمد جرافة، في تصريح صحفي اليوم، أن المعبر شهد حركة كبيرة في عدد المسافرين الليبيين باتجاه تونس خاصة مع رفع الرسوم عن المواطنين الليبيين العابرين للاراضي التونسية.

وأضاف جرافة أن الرسوم المقررة بالنسبة للسيارات مازالت مستمرة ويعمل بها حتى الآن،وذلك بعد إلغاء الرسوم التي كانت مقررة على المسافرين من المواطنين من الجانبين .

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