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ريبري: لن أخاطر بنفسي لمواجهة دورتموند

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ريبري: لن أخاطر بنفسي لمواجهة دورتموند ريبري: لن أخاطر بنفسي لمواجهة دورتموند

أكد فرانك ريبري لاعب بايرن ميونيخ أنه لن يخاطر بنفسه ويشارك أمام بروسيا دورتموند حتى لا تتفاقم إصابته وتجعله يغيب فترة أطول عن الملاعب.

ريبري تعرض لإصابات متتالية في الفخذ والكاحل منذ بداية العام الجاري، ولكنه عاد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ولكن سرعان ما عاودته الإصابة مجددا.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على دورتموند السبت المقبل في إطار الجولة 27 من الدوري الألماني، حيث يحتل الفريق البافاري الصدارة فيما يأتي منافسه في المركز العاشر.

وشدد اللاعب الفرنسي في تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية على أن سبب معاودة الإصابة له في وقت سابق هو استعجاله في العودة للمشاركة في المباريات.

وأضاف "كان خطأ كبيرا، يجب علي أن أعطي جسدي بعض الراحة حتى أستطيع أن أكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في الفترات الحاسمة من الموسم".

وأتم "لذلك لن أخاطر وأشارك أمام دورتموند".

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فيديو اليوم السابع