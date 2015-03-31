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ريال مدريد يرصد بديل دي خيا في باير ليفركوزن

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ريال مدريد يرصد بديل دي خيا في باير ليفركوزن ريال مدريد يرصد بديل دي خيا في باير ليفركوزن

يبحث ريال مدريد عن حل بديل في حال لم يستطع ضم ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

صحيفة ماركا قالت إن مانشستر يونايتد طلب 70 مليون يورو لترك ديفيد دي خيا إلى ريال مدريد، لهذا الميرنجي يبحث عن خيار بديل بحسب التقرير.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد تابع على مدار الثلاثة أشهر الماضية حارس مرمى باير ليفركوزن بيرند لينو.

لينو صاحب الـ21 عاما وصفته الصحيفة بأنه أحد أفضل حراس المرمى في ألمانيا، ولا يفصله عن كونه أساسيا للمنتخب إلا وجود مانويل نوير.

في الوقت ذاته أشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إلى أن صفقة لينو لن تكلف ريال مدريد إلا 18 مليون يورو، وهو ما يجعل الفريق الملكي يرغب في ضمه بدلا من دي خيا.

جدير بالذكر أن عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية موسم 2016، ويحاول النادي الإنجليزي تجديد تعاقده مع الحارس الإسباني.

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