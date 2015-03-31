ضبط 124 مطلوبًا من المحكوم عليهم و تحرير 282 مخالفات مرورية في شمال سيناء

تمكنت القوات الأمنية في محافظة شمال سيناء من ضبط 124 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، علاوة على تحرير 282 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج المحافظة من خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام.

وأعلن مصدر أمني أنه تم ضبط 124 شخصا من المتهمين الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، منهم 63 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و21 جنح الحبس المستأنف، و24 جنح الغرامات الجزئية، و 16 جنح المخالفات.

ومن جهة أخرى، تم تحرير 282 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

> أ ش أ