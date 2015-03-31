برلماني ليبي : سبعة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس المخابرات العامة

قال عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر الغزالي، إن هناك سبعة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس المخابرات العامة، لافتًا إلى أن المجلس سيصوت على اختيار أحدهم خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح الغزالي في تصريحات صحفية أمس الإثنين أن مجلس النواب لن يعقد جلسته المقررة غدًا “الثلاثاء” وبعد غدٍ “الأربعاء”، «نظرًا لغياب أغلب أعضاء المجلس لسفرهم الى خارج البلاد في مهام لبعض الدول الشقيقة والصديقة».

وأضاف الغزالي أن الأسبوع المقبل سيشهد «خطوة إيجابية جدًا لدعم كل الجبهات الداخلية من خلال تصويتنا على اختيار رئيس المخابرات العامة».

وتابع عضو مجلس النواب أن هناك سبعة متنافسين على هذا المنصب من مناطق شتى في ليبيا قدّموا سيرهم الذاتية لشغل المنصب، مبينًا أنَّ لجنة الأمن القومي ستحدد عدة أولويات لنيل هذا المنصب الذي يعتبر من أهم وأبرز المناصب في البلاد الذي «ستكون له صلاحيات كثيرة» .

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