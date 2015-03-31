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حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/3/31

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حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/3/31 حظك اليوم برج الحمل يوم الثلاثاء 2015/3/31
عندما يرغبون فقط يظهر أصحاب برج الحمل بالمظهر الساحر والذى قد لا يقاوم من قبل الجنس الآخر، أصحاب برج الحمل يطلقون العنان لطاقاتهم الجبارة حتى لا يشعر أولئك الذين يتعاملون معهم بأنهم تأثروا بالتقدم الذى أحرزوه، أما عن حظهم لهذا اليوم تقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى إن اليوم الثلاثاء مختلف بعض الشىء عن الأيام الماضية، وتحديدًا على مستوى الحياة العملية حيث تتوقع جاكلين عقيقى لأصحاب برح الحمل.

على المستوى العملى


>يتيح لك هذا اليوم فرصة جديدة للتعمق فى بعض الموضوعات ويجعلك تنتفض على كل من يقف فى طريقك، ولأنك تشعر أنك الأقوى هذا اليوم تقوم بمساعدة من حولك دون تردد، وتشعر أن لديك كل القوى اللازمة والإمكانيات لتحقق النجاح فى حياتك المهنية، لا تتوقف ولا تستسلم للظروف، القرارات التى اتخذتها فى الفترة الماضية سيظهر تأثيرها ومفعولها على حياتك الآن.

على المستوى الصحى


>حاول أن تراعى الظروف الصحية التى يمر بها أحد المقربين اليك وحاول التخفيف عنه قدر الإمكان.

على المستوى العاطفى


>إذا كنت راغبًا فى الاستقرار، فالشريك الحالى هو الشخص المناسب لهذه الخطوة لا تردد وخذ قرار يسعدك ويسعده.

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مصر 365

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