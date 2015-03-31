حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 2015/3/31

يحب مواليد برج الجوزاء الحوار الذكى، لذلك الطريق إلى قلبه يعتمد على العقل، فهو شخصية قوية ومغامر، ولديه قدرة على تحمل هفوات الشريك طالما الجو المحيط لا يشعر بالبلادة أو الملل، أما فيما يخص حظ اليوم الثلاثاء لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن هذا اليوم ليس هو الأفضل بالنسبة لأصحاب برج الجوزاء فهناك مشكلات ومصادمات تجعلك فى حالة مزاجية غير مناسبة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم يعتمد على الحالة المزاجية فى العمل، وهو ما يؤدى بك إلى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون أيجابيا لترتاح من هذا الوضع، فلديك طاقة وحماس يساعدانك على المضى قدمًا نحو أهدافك، فكن حريصًا ولا تتصرف باندفاع أو تهور، لا تسلك طريقًا جديدًا دون التأكد من نتائجه.
>تحدث نقاشات مهمة تحدد مصير العلاقات المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها حاول أن تتجاوزها.
على مستوى العمل والمال
>تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم يعتمد على الحالة المزاجية فى العمل، وهو ما يؤدى بك إلى صدامات ومشاحنات مع الآخرين، فحاول أن تكون أيجابيا لترتاح من هذا الوضع، فلديك طاقة وحماس يساعدانك على المضى قدمًا نحو أهدافك، فكن حريصًا ولا تتصرف باندفاع أو تهور، لا تسلك طريقًا جديدًا دون التأكد من نتائجه.
على مستوى العلاقات العاطفية
>تحدث نقاشات مهمة تحدد مصير العلاقات المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها حاول أن تتجاوزها.