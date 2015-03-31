حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/31

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى علاقتك الاجتماعية

ينسجم أصحاب هذا البرج مع أناس يفهمون الجانب الإبداعى لديه ويقبلونه على وضعه الذى هو فيه من حيث المزاج والطباع، فهو يمتلك عاطفة قوية يبحث دائمًا عن شريك متزن وسريع الاستجابة، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى يعد اليوم ليس الأفضل على الإطلاق ولكن به بعض المفاجآت التى تدخل عليك السعادة.>تنصح جاكلين عقيقى بعدم التردد فى التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفى النهاية لابد من أن تتضح الصورة حتى تحصل على حقك الأساسى ولا تتصرف بتهور وفكر جيدًا قبل أن تتكلم.>هناك إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أملاً أكبر فى المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور بينك.>تبدو حائرًا اليوم فلا تعرف هل من الأفضل أن تصمت أم تتكلم بطريقة عدوانية عندما يحاول البعض إيذاءك، وهذا يجعلك توازن بين الأمرين حتى تصل إلى الحل السليم.