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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/31

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حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/31 حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 2015/3/31
ينسجم أصحاب هذا البرج مع أناس يفهمون الجانب الإبداعى لديه ويقبلونه على وضعه الذى هو فيه من حيث المزاج والطباع، فهو يمتلك عاطفة قوية يبحث دائمًا عن شريك متزن وسريع الاستجابة، أما بخصوص حظه ليوم الثلاثاء فتقول خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى يعد اليوم ليس الأفضل على الإطلاق ولكن به بعض المفاجآت التى تدخل عليك السعادة.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>تنصح جاكلين عقيقى بعدم التردد فى التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفى النهاية لابد من أن تتضح الصورة حتى تحصل على حقك الأساسى ولا تتصرف بتهور وفكر جيدًا قبل أن تتكلم.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى العاطفى


>هناك إشارات إيجابية من الشريك تعطيك أملاً أكبر فى المستقبل، لكن التريث واجب لاستيضاح كل الأمور بينك.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج السرطان على مستوى علاقتك الاجتماعية


>تبدو حائرًا اليوم فلا تعرف هل من الأفضل أن تصمت أم تتكلم بطريقة عدوانية عندما يحاول البعض إيذاءك، وهذا يجعلك توازن بين الأمرين حتى تصل إلى الحل السليم.

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مصر 365

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