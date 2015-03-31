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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/3/31

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حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/3/31 حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 2015/3/31
امرأة الحوت هى الوحيدة بين جنسها التى لا تزال ترفض المجد والشهرة وتحلم فقط برجل يرعاها ويحميها، وعندما تحب تعتقد عن يقين وإيمان أنه فى استطاعته أن يحكم العالم بعقله، امرأة الحوت رقيقة مسالمة تشعر الآخرين بأنها شاطئ الأمان وواحة السكينة، أما فيما يخص حظ البرج ليوم الأبراج كما يوضحها لنا خبير الأبراج جاكلين عقيقى، حيث يعد هذا اليوم مرتبط بأحداث اليوم الذى يسبقه، فسوف تجنى ثمار عملك التى تعبت من أجله على جميع الأصعدة.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>ستحصل على مكافأة مالية ونقاشات ومفاوضات فى شئون عملك، ما يزيد من مكانتك لدى المديرين، وهو الأمر الذى يجعلك تتوقف عن العمل فى المشروعات التقليدية إلى تحتاج وقت طويل فى تنفيذها، لتوفير طاقتك فى تنفيذ ما هو مفيد فى عملك من وجهة نظرك.

توقعات جاكلين لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>تسعى للقاء الشريك فى مكان هادئ، ما يساعد على حل بعض الأمور البسيطة التى كانت متعلقة بوقت الصمت الذى حدث بينك وبين الشريك.

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مصر 365

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