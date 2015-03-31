حظك اليوم برج الجدى يوم الثلاثاء 2015/3/31

تسعى أنثى الجدى دائمًا بجميع الوسائل الممكنة للسلطة والمنصب، فهى فنانة موهوبة تثبت نفسها فى أحد مجالات الحياة، ويرجع فضل موهبتها إلى توافق مزاجها واعتدال ميزانها الفطرى، أما عن حظ أصحاب هذا البرج ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، اليوم بالنسبة لأصحاب برج الجدى يعتبر مريحًا بالنسبة لك على جميع الأصعدة المهنية والعاطفية. توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>لا يعاكس هذا اليوم رغباتك ولا يشوش على بعض برامجك فى العمل فاطمئن، اليوم يبدو من البداية هادئًا ومريحًا ما يجعلك تنجح فى كل مهام عملك اليوم بصورة كبيرة. توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

>الأجواء خالية من الاضطرابات، فمن يحب سوف يعيش أحلى أيام حبه، ومن يبحث عن الحب سيقابل شخصًا يستحق كرمك ونبلك واحترامك، فاقترب منه للتعرف عليه بصورة أفضل. توقعات جاكلين لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور الصحية:

>المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة وصدر السعادة الدائم لك، وبسبب سعادتك لن تتعرض صحتك لأى وعكات صحية.

شبكةعيونالإخبارية

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