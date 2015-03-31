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حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/3/31

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حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/3/31 حظك اليوم برج الثور يوم الثلاثاء 2015/3/31
يتميز رجل الثور بالرزانة وبطء التفكير فى بعض الأحيان وهناك من يعتقد أنه بارد الشعور عديم العاطفة وهو أمر خطأ، فهو لا يقع فى الحب من أول نظرة ولكن مع تأكده من حقيقة مشاعره تجاه أحد يندفع إليه سريعًا، أما بخصوص حظ مواليد هذا البرج ليوم الثلاثاء، فتتوقع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى أن هذا اليوم يمثل لك الهدوء فى كل حياتك نظرًا لأحداث تحدث لك.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور على المستوى المهنى


>تؤكد جاكلين أنه بخصوص يوم الثلاثاء حاول أن تكون متأنيًا فى اختيار خطواتك المستقبلية، ويوم الثلاثاء سيحالفك الحظ فيه على تحقيق التقدم الذى كنت تطمح إليه، ما يعطيك هدوءًا نفسيًا وشعورًا بالاستقرار، ستقوم بعملك على أكمل وجه وعندما يقف أى شخص فى طريقك لا تلتفت إلى نصائحه.

على مستوى العلاقات العامة


>بعض الأشخاص كنت تظن أنهم المقربون إليك ولكن سيواجهونك بالإهمال ما يجعلك غاضبًا ومتوترًا، ابذل قصارى جهدك للتحكم فى أعصابك خاصة أثناء قيادة السيارة.

على مستوى العاطفة


> حاول أن تستمع إلى شريك حياتك لأن حديثه معك سيوفر عليك الكثير من المشكلات ويوطد العلاقة بينكما، فهو المرآة التى ترى من خلالها كل أخطائك وهو الشخص الأفضل الذى يقدم لك النصائح التى تفيدك وتساعدك على التخلص من مشكلاتك.

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مصر 365

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