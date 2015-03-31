حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 2015/3/31

يتسم مولود برج الدلو بصفتين مهمين هما الفضول والتحدى، وهو ما يجعل العمل المناسب لهم أن يكونوا مخترعين، سياسيين، كتاب، علماء، رواد فضاء، فنانين، منجمين، أما عن حظ برج الدلو ليوم الثلاثاء كما توضحها لنا خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، هو يعتبر يومًا مميزًا لك على جميع الأصعدة الحياتية بالنسبة لأصحاب برج الدلو.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تسمح لك الظروف اليوم بعقد اتفاق مع بعض المحيطين بك، حيث تتمتع بطاقة كبيرة تجعلك تتميز فى كثير من الأمور المهنية، وعليك أن تنتبه لبعض من يحيطون بك لأنهم سيحقدون عليك بسبب تفوقك وربما يقلل منك أمام مديرك.
>هناك مؤشرات إيجابية من الشريك تجعلك تجد الوقت المناسب لتصفية بعض الخلافات التى أحدثت شرخًا فى علاقتكما منذ فترة.
توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>تسمح لك الظروف اليوم بعقد اتفاق مع بعض المحيطين بك، حيث تتمتع بطاقة كبيرة تجعلك تتميز فى كثير من الأمور المهنية، وعليك أن تنتبه لبعض من يحيطون بك لأنهم سيحقدون عليك بسبب تفوقك وربما يقلل منك أمام مديرك.
توقعات جاكلين لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>هناك مؤشرات إيجابية من الشريك تجعلك تجد الوقت المناسب لتصفية بعض الخلافات التى أحدثت شرخًا فى علاقتكما منذ فترة.