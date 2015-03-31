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حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/3/31

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حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/3/31 حظك اليوم برج الأسد يوم الثلاثاء 2015/3/31
يتغذى رجل الأسد على الحب والاحترام، أما المرأة تشبه زهرة دوار الشمس كلما اتجهت تتجه نحوها الأنظار ولا سيما أنظار الرجال، هذه بعض الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب هذا البرج، أما بخصوص حظ يوم الثلاثاء، تؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح، أن هذا اليوم يحدث فيه الكثير من الأحداث التى تجعلك تشعر بالتخبط بعض الشىء.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>اليوم على الصعيد المهنى تهدأ الأجواء فى محيطتك، وتحقق الكثير من النجاحات على مستوى العمل وهو ما يجعل زملاءك يسلطون الضوء عليك والتقرب منك لاكتساب خبراتك، ورغم ذلك قد تصاب بالإحباط من تغير معاملة بعض الزملاء، فتجد أن أكثر من أظهر لك حبهم سرعات ما تحولوا إلى أعداء بعض نجاحك.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>تصرفات شريك حياتك الطائشة تزداد وهو ما ينعكس سلبًا على العلاقة بينكما، فعليك أن تستعد جيدًا للتعامل مع هذه المواقف بالهدوء حتى لا تفقده إلى الأبد، ويفضل استغلال حيويتك التى تتمتع بها لممارسة هواياتك المفضلة حتى يمكنك التفكير بشكل صحيح.
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مصر 365

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