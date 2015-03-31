السعودية وسوازيلاند يوقعان بروتوكول اقامة علاقة دبلوماسية

وقعت السعودية وسوازيلاند اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية، وذكرت وكالة الأنباء السعودية إنه وقع الاتفاقية نيابة عن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، مندوب المملكة الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله بن يحي المعلمي اليوم وعن سوازيلاند المندوب الدائم لها لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك السفير زوليثيو مايسي.

وأكد السفيران المعلمي ومايسي في تصريح بهذه المناسبة أن البلدين حرصا منهما على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما ودعما لقضايا الأمن والسلم في العالم، قررا إقامة علاقات دبلوماسية وفقا لأحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا عام 1961 ، ورغبة من البلدين في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر في المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والتجارية والثقافية وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك، وتجسيدا لتطلعات البلدين والشعبين نحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين”.

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