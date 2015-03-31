أخبار عاجلة

زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
بالأسماء.. أول 10 منتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بسوهاج -
بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة -
قرارات تنظيمية جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم -
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ولايات نمساوية عدة تتعرض لإعصار عاصف

Google+ Print
ولايات نمساوية عدة تتعرض لإعصار عاصف ولايات نمساوية عدة تتعرض لإعصار عاصف

تعرضت معظم الولايات النمساوية، مساء أمس الاثنين، لإعصار أدى إلى حدوث انخفاض كبير في درجة الحرارة وهطول كرات من الثلوج على بعض المدن وأمطار غزيرة على مدن أخرى بلغ حجمها نحو 70 لتر على المتر المربع، مصحوبة بهبوب رياح قوية تعدت سرعتها حاجز الـ 150 كم / ساعة، اجتاحت العاصمة فيينا، ولاية النمسا السفلى، والمدن التابعة لولاية سالزبورج خاصة مناطق “فلاخجاو”، و”تاننجاو”، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ناجمة عن تحطم اللوحات الإعلانية وأسقف بعض المنازل والمباني وسقوط أشجار.

وحذر المعهد المركزي للأرصاد الجوية اليوم من استمرار الجو العاصف خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة يوم غد الثلاثاء، بسبب هبوب رياح من اتجاه الغرب إلى الشمال الغربي، حيث توقع خبراء الطقس هطول ثلوج بعد غد الأربعاء، عند مستوى منخفض يصل إلى 600 متر، بالتزامن مع حدوث انخفاض في درجة الحرارة يصل إلى درجتين تحت الصفر.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا