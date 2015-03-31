ولايات نمساوية عدة تتعرض لإعصار عاصف

تعرضت معظم الولايات النمساوية، مساء أمس الاثنين، لإعصار أدى إلى حدوث انخفاض كبير في درجة الحرارة وهطول كرات من الثلوج على بعض المدن وأمطار غزيرة على مدن أخرى بلغ حجمها نحو 70 لتر على المتر المربع، مصحوبة بهبوب رياح قوية تعدت سرعتها حاجز الـ 150 كم / ساعة، اجتاحت العاصمة فيينا، ولاية النمسا السفلى، والمدن التابعة لولاية سالزبورج خاصة مناطق “فلاخجاو”، و”تاننجاو”، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ناجمة عن تحطم اللوحات الإعلانية وأسقف بعض المنازل والمباني وسقوط أشجار.

وحذر المعهد المركزي للأرصاد الجوية اليوم من استمرار الجو العاصف خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة يوم غد الثلاثاء، بسبب هبوب رياح من اتجاه الغرب إلى الشمال الغربي، حيث توقع خبراء الطقس هطول ثلوج بعد غد الأربعاء، عند مستوى منخفض يصل إلى 600 متر، بالتزامن مع حدوث انخفاض في درجة الحرارة يصل إلى درجتين تحت الصفر.

> أ ش أ