القوات العراقية المشتركة تتقدم باتجاه مركز مدينة تكريت لعزل حي “القادسية”

واصلت القوات العراقية المشتركة تقدمها باسناد جوي في اتجاه مركز مدينة تكريت في محاولة لعزل حي القادسية ومنطقة القصور الرئاسية عن مركز مدينة تكريت.. حيث وصلت القوات الى منطقة “سكة القطار” بهدف بلوغ حافة نهر دجلة شرقا، وتتقدم القوات من محوري العوجة جنوبا والديوم غربا باتجاه وسط المدينة، مما أسفر عن مقتل عدد من الانتحاريين والقناصة وتدمير عدد من الدفاعات مسلحي تنظيم(داعش) الإرهابي.

ومن جهتها، ذكرت قيادة عمليات دجلة أن عملية مشتركة مع قوات شرطة محافظة ديالى و”الحشد الشعبي” طاردوا عناصر التنظيم الإرهابي في سلسلة جبال حمرين بمنطقة “الفتحة” في صلاح الدين شمال شرقي العراق ، مما أسفر عن قتل عدد كبير من الإرهابيين وحرق عربتين من نوع “بيك أب”.

وذكر بيان للعمليات المشتركة العراقية مساء اليوم أن قيادة عمليات سامراء نجحت في تطهير طريق مفرق سامراء – الثرثار الفلوجة، وفجرت تسع عبوات ناسفة.. فيما تصدى قوات تابعة لجهاز مكافحة الارهاب قرب منطقة المزرعة في المحيط الخارجي لمصفى بيجي لهجوم من قبل عناصر داعش استخدم خلالها اسلحة متوسطة وقذائف “هاون” وكبدت الارهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

وأشار البيان إلى أن قوات التحالف الدولي نفذت أربع طلعات في مناطق تكريت وتلعفر والموصل أسفرت عن تدمير ثلاث بنايات وسيارة ومدفع “هاون” وقتل ارهابيين اثنين.

على صعيد آخر، نفى مصدر بالقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية سقوط قتلى إيرانيين نتيجة قصف جوي من الأجواء العراقية.. وقال إن ” ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن سقوط قتلى إيرانيين نتيجة قصف طائرات عسكرية بالأجواء العراقية غير صحيح”.

أ ش أ