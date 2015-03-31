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وزير خارجية ايران يجري مباحثات مع نظيره الروسي في لوزان

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وزير خارجية ايران يجري مباحثات مع نظيره الروسي في لوزان وزير خارجية ايران يجري مباحثات مع نظيره الروسي في لوزان

التقى وزير خارجية ايران “محمد جواد ظريف” أمس الاثنين مع نظيره الروسي سيرجي لافروف واجرى معه مباحثات في مدينة لوزان السويسرية التي تستضيف حاليا المفاوضات النووية بين ايران والدول الست.

وافادت وكالة انباء “مهر” للأنباء ان ظريف التقى لافروف فور انتهاء لقائه مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند وقد تباحث ظريف ولافروف حول آخر المستجدات على صعيد المفاوضات النووية .

من جانبه التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي وزير الطاقة الامريكي “ارنست مونيز” بحضور مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ومساعدة وزير الخارجية الامريكي ويندي شيرمان.
> أ ش أ

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