وفاة متهم بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية بسجن ملوى بالمنيا

توفى أحد المتهمين المحبوسين بسجن ملوى إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وتلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، يفيد بوفاة متهم جنائى داخل سجن ملوى.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة المتهم محمد نجيب عبد المحسن 41 سنة محبوس على ذمة قضايا سلاح ومخدرات، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة الحقيقى، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

>