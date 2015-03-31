القبض على عصابة سيارات سرقت 11 سيارة بنجع حمادى

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادى القبض على تشكيل عصابى متهم بسرقة 11 سيارة.>تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، بضبط "أبو الحسن.م.ع"، 32 عامًا، سمكرى سيارات، و"السيد.ب.م"، 35 عامًا، عامل، و"محمود.ع.ع"، 27 عامًا، عامل، و"عفت.م.ش"، 18 عامًا، عامل، و"حسن.ع.ا"، 28 عامًا، عامل، و"على.م.ع"، 36 عامًا، سمكرى سيارات، و"صالح.م.م"، 30 عامًا، فنى سيارات، لاتهامهم فى سرقة 11 سيارة ملاكى.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات بنجع حمادى، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.