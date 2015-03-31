ضبط 30 ألف قرص ترامادول بحوزة محام وسكرتير محكمة بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة وسط الدلتا بطنطا، من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة محام وسكرتير محكمة بمحافظة الغربية.

فقد تم ضبط حامد ن ا ح 32 سنة محام مقيم بقرية "اشواى الملق" مركز قطور، وبرفقته على م 31 سنة سكرتير محكمة قطور الابتدائية حال استقلالهما السيارة 65559 ملاكى غربية ملك الأول أمام أحد الكافتيريات، وبحوزتهما 30000 قرص مخدر من عقار "الترامادول" المخدر ومطواة.

وقد تم التحفظ على السيارة والمضبوطات.. وبسؤال المتهمين اعترفا بحيازتهما لها بقصد الاتجار وتحرر المحضر 6604 جنايات مركز طنطا.