القبض على عاطلين وراء سرقة مواطن بالإكراه أمام محطة عزبة النخل

تمكن الرائد أحمد طه الزنفلى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان مترو الأنفاق والخدمة الأمنية المعينة بمحطة عزبة النخل لمترو الأنفاق أمين الشرطة سامى رجب محمد، وأمين شرطة مصطفى إسماعيل فراج، من ضبط كلا من "محمد.ع.م" 35 سنة، عاطل، مقيم المطرية، و"جمال.ج.س" 52 سنة، عاطل، مقيم المطرية بالقاهرة، إثر استغاثة "ملاك.ن.ت" 35 سنة، عامل تكييف، لقيامهما باستيقافه أمام المحطة وزعم انهما من رجال الضبطية القضائية وتفتيشه والاستيلاء منه على أمواله.

وبتفتيش المتهمين تم العثور بحوزة المتهم الأول على لفافة ورقية بداخلها كمية من مخدر الهيروين، وتم ضبط الأموال التى تم ضبطها بحوزة المتهمين، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضاف الأول بحيازته للمخدرات بقصد التعاطى.

وبالكشف عن المتهمين تبين أن الأول مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضيتين الأولى رقم 3002/2007 جنح قسم المرج " تبديد " حصر برقم 3712/2007 غيابى بالحبس لمدة سنتين بجلسة 27/3/2007، والقضية الثانية رقم 14519/2013 جنح قسم المرج " ضرب " حصر برقم 16822/2013 غيابى بالحبس لمدة 3 شهور بجلسة 1/10/2013، كما تبين أن المتهم الثانى مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 2719/2006 جنح الخصوص " شيك " حصر برقم 626/2013 غيابى بالحبس لمدة شهرين وكفالة 200 جنيه بجلسة 19/1/2013، وتحرر المحضر رقم 10/70 أحوال قسم شرطة ثان مترو الأنفاق وتم إرساله بالمتهمين لقسم شرطة المطرية لقيده وعرضه على النيابة.