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بلاغ سلبى حول صندوق خشبى موضوع بجوار مطرانية الكاثوليك فى أسيوط

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بلاغ سلبى حول صندوق خشبى موضوع بجوار مطرانية الكاثوليك فى أسيوط بلاغ سلبى حول صندوق خشبى موضوع بجوار مطرانية الكاثوليك فى أسيوط
اشتبهت قوات تأمين مطرانية الكاثوليك بمدينة أسيوط فى جسم غريب بجوار سور المطرانية، فأبلغت الشرطة وانتقل ضباط من مباحث قسم ثان أسيوط وقوات الدفاع المدنى والمفرقعات، وبفحص البلاغ تبين أنه صندوق خشبى فارغ من الداخل.

وكان اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من قوات تامين مطرانية الكاثوليك بشارع النيل بمدينة أسيوط بالاشتباه فى صندوق خشبى بجوار سور المطرانية.
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