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السيطرة على حريق فى شقة بشارع عبد العزيز فى العتبة

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السيطرة على حريق فى شقة بشارع عبد العزيز فى العتبة السيطرة على حريق فى شقة بشارع عبد العزيز فى العتبة
نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق شب مساء أمس الاثنين فى شقة فى الطابق الثالث بإحدى شقق شارع عبد العزيز بالعتبة، دون وقوع مصابين أو متوفين.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء ممدوح عبد القادر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق فى الطابق الثالث فى إحدى شقق شارع عبد العزيز بمنطقة العتبة، فانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران، وذلك دون وقوع مصابين أو متوفين.

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>- حريق فى وحدة سكنية بشارع عبد العزيز فى وسط القاهرة

- حريق فى وحدة سكنية بشارع عبد العزيز فى وسط القاهرة

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