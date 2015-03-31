برلمانى ليبى : 7 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس المخابرات العامة

قال عضو مجلس النواب الليبى أبوبكر الغزالى، إن هناك سبعة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس المخابرات العامة، لافتًا إلى أن المجلس سيصوت على اختيار أحدهم خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح الغزالى فى تصريحات صحفية اليوم، /الإثنين/، أن مجلس النواب لن يعقد جلسته المقررة غدًا "الثلاثاء" وبعد غدٍ "الأربعاء"، «نظرًا لغياب أغلب أعضاء المجلس لسفرهم الى خارج البلاد فى مهام لبعض الدول الشقيقة والصديقة»، وأضاف الغزالى أن الأسبوع المقبل سيشهد «خطوة إيجابية جدًا لدعم كل الجبهات الداخلية من خلال تصويتنا على اختيار رئيس المخابرات العامة».

وتابع عضو مجلس النواب أن هناك سبعة متنافسين على هذا المنصب من مناطق شتى فى ليبيا قدّموا سيرهم الذاتية لشغل المنصب، مبينًا أنَّ لجنة الأمن القومى ستحدد عدة أولويات لنيل هذا المنصب الذى يعتبر من أهم وأبرز المناصب فى البلاد الذى «ستكون له صلاحيات كثيرة» .

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