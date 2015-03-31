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وزير الدفاع السعودى يبحث مع مسئول أمريكى سبل التعاون فى ضوء"عاصفة الحزم"

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وزير الدفاع السعودى يبحث مع مسئول أمريكى سبل التعاون فى ضوء"عاصفة الحزم" وزير الدفاع السعودى يبحث مع مسئول أمريكى سبل التعاون فى ضوء"عاصفة الحزم"
إلتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، اليوم مع عضو لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور جيمس انهوف والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين المملكة وأمريكا فى ضوء تحالف " عاصفة الحزم " الذى تقوده المملكة العربية تلبية لطلب الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى لتخليص بلاده من الجماعات الإرهابية المتطرفة بما فيها الميليشيات الحوثية ومن يدعمها ، بما يسهم بعودة الاستقرار للجمهورية اليمنية ودعم الشرعية فيها.
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