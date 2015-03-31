الرئيس العراقى: لم يؤخذ رأينا فى القوة العربية المشتركة

قال الرئيس العراقى فؤاد معصوم، إن المسئولين العراقيين فوجئوا بمسألة القوة العربية المشتركة، ولم يؤخذ رأيهم فيها فى البداية، معتقدا أن هذه القوة ربما تساعد السعودية وبعض الدول فى إزالة المخاوف بأن يحدث تدخل فى المنطقة.

وأضاف الرئيس العراقى فى حواره على فضائية النهار اليوم، مع عادل حمودة، اليوم الاثنين: أننا نرى أن الأمر كان يتطلب أخذ رأى أطراف جامعة الدول.

وبالنسبة لتشكيل قوة عسكرية، أوضح الرئيس العراقى أن تحفظهم عليها لا يعود على الفكرة، لكن التحفظ على ضرورة أن يكون هناك وضوح فى كيفية التعامل وكيفية التدخل، ومتى يكون التدخل حتى لا يتم إقرار شىء وبعده يدخلون فى نقاشات جانبية واتهامات متبادلة.

وبالحديث عن اليمن، أكد "معصوم" أن ما يجرى فى اليمن صراع، مرجعاً رأيه إلى أنه ليس من المعقول أن تكون مجموعة إرهابيين مسيطرة سيطرة كاملة على كل الأراضى اليمنية، قائلا "هذا الصراع ليس جديد لكنه قديم وآثار الصراع باقية"، لافتا إلى أنه من الضرورى أن يكون هناك تشكيل لجنة من وزراء الخارجية بالدول العربية قبل فوات الأوان.