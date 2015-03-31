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القبض على 6 من خاطفي طفل الغردقة بعد تحريره‎

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القبض على 6 من خاطفي طفل الغردقة بعد تحريره‎ القبض على 6 من خاطفي طفل الغردقة بعد تحريره‎

طفل الغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغردقة من كشف غموض خطف طفل على أيدى مجهولين أثناء ذهابه صباحا إلى المدرسة ،وذلك بعد أن تلقي المقدم احمد لاشين رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، يفيد بخطف الطفل “إبراهيم الغريب ” أثناء ذهابه إلى المدرسة.

وأشارت التحريات الأولية أن والد الطفل المخطوف يعمل في اليونان وتبين ان 6 أشخاص قاموا بالإتفاق علي خطف الطفل ، لإبتزار والد الطفل رجل الاعمال الذي يقيم باليونان وتم إخفاء الطفل لنحو أسبوع ما بين القاهرة والغربية.

وتبين أن خلافات مالية بين والد الطفل، الغريب السيد ريان، والمدعو محمد خاطر، تتعلق بالتجارة فى قطع غيار السيارات، وقام الطرف الثانى بخطف طفل رجل الاعمال ويدعي إبراهيم، بواسطة صديقيه المدعوان، حمادة عيسى، “مسجل خطرسرقة” وسعد سعد “مسجل خطف”.

وتم تشكيل فريق بحث من الأمن العام والمباحث الجنائية للقبض علي المتهمين وتحرير الطفل المخطوف.

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