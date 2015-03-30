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راغب علامة يغني من ألحان مروان خوري تيتر مسلسل "24 قيراط"

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راغب علامة يغني من ألحان مروان خوري تيتر مسلسل "24 قيراط" راغب علامة يغني من ألحان مروان خوري تيتر مسلسل "24 قيراط"

الإثنين 30-03-2015 18:36

وقعت شركة Eagle Films لصاحبها السيد جمال سنان عقداً مع الفنان راغب علامة تم بموجبه الاتفاق على أن يغني تيتر المسلسل الرمضاني " 24 قيراط".
يذكر أن الشركة قامت بالتعاقد مع الفنان المبدع مروان خوري لكتابة وتلحين هذه الأغنية الخاصة، وقد أبدى سعادته وحماسه لهذا التعاقد بحيث ستكون هذه الأغنية التعاون الأول بين مروان وراغب.
24" قيراط" بطولة نخبة من الممثلين من لبنان وسوريا و مثل سيرين عبدالنور، عابد فهد، ماغي بوغصن وبمشاركة النجوم تقلا شمعون، باسم مغنية، ظافر عابدين، ديما قندلفت وباقة من النجوم، وإخراج المخرج المبدع الليث حجو، والكتابة لريم حنا.

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سيدتي

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