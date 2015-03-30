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كيلي مينوغ تشعل حفل ختام بطولة كأس دبي العالمية

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كيلي مينوغ تشعل حفل ختام بطولة كأس دبي العالمية كيلي مينوغ تشعل حفل ختام بطولة كأس دبي العالمية

الإثنين 30-03-2015 22:17

أشعلت النجمة Kylie Minogue حفل نهائيات فعاليات بطولة كأس دبي العالمية للخيل في دورتها الـ20 على مضمار ميدان الرملي في منطقة ند الشبا في دبي.
Kylie التي تألقت بملابس من تصميم Jean Paul Gaultier، غنت العديد من أغنياتها مثل "Wow" و "I Should Be So Lucky" و "Spinning Around" في استعراضها الذي استمر لمدة ساعة ونصف .
وكانت النجمة البالغة من العمر 46 عاماً وصلت الى دبي منذ أيام في إطار جولتها العالمية " Kiss Me Once"، واستمتعت قبل الحفل بأجواء دبي المميّزة حيث ركبت على الجمل، ولفّت رأسها بـ"الكوفيّة" العربية التقليدية، ولم يفتها اختتام نهارها الطويل الذي أمضته في الصحراء العربية، بـ"شيشة" مع سهرة مميّزة.
يذكر أن Kylie Minogue كانت قد أحيت افتتاح فندق Atlantis في دبي عام 2008، مقابل 4.4 ملايين دولار.

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سيدتي