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بالصور: أميتاب باتشان يصل مصر

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الثلاثاء 31-03-2015 01:08

وصل اليوم النجم الهندي القدير Amitabh Bachchan الى حيث كان في استقباله وفود شعبية من أجل المشاركة في فعاليات مهرجان "الهند على ضفاف النيل".

وقد عقد مؤتمراً صحفياً خاص بتنشيط السياحة في بلاده.

ومن المقرر أن يقوم Bachchan بجولة يزور فيها الأماكن الأثرية المصرية، إضافة الى مشاركته في افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان "الهند على ضفاف النيل".

هذا وكشف المسؤول الاعلامي بالمركز الثقافي الهندي بالقاهرة انه سيتم تكريم Bachchan من قبل أكاديمية الفنون المصرية ومنحه الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية.

وهذه ليست المرة الاولى التي يُكرم فيهاAmitabh في مصر، فقد تم تكريمه في مطلع التسعينات بمهرجان القاهرة السينمائي، وفي مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2001.

يذكر أن موعد مغادرة Amitabh مصر لم يحدد بعد، كما وموعد تكريمه.

 

 

 

 

 

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