الكنيسة تدعو السيسى ومحلب لقداس عيد القيامة وتوزع 7 آلاف دعوة للحضور

قال القمص سرجيوس سرجيوس، الوكيل البطريركى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة وجهت الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور قداس عيد القيامة المجيد، الموافق 11 أبريل المقبل، كما تمت دعوة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وتم تجهيز الدعوة لقرابة 7 آلاف مدعو.

وأضاف الوكيل البطريركى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا للبروتوكول المعروف أنها تدعو الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، إلا أنه لا يوجد برلمان الآن، لافتًا إلى أن التجهيزات فى الكاتدرائية كما هى مثل كل عام من حيث الدخول والخروج من البوابات، إلا فى حال وصول تعليمات أمنية سيتم الالتزام بها.

من جهة أخرى، يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، القداس الاحتفالى بعيد القيامة المجيد، يوم السبت الموافق 11 أبريل المقبل الساعة التاسعة مساءً، بمشاركة الأنبا يوحنا قلته، النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك، وذلك بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر بالقاهرة، بحضور مندوب لرئيس الجمهورية، وبعض أعضاء السلك الدبلوماسى والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية والدينية والأمنية.

ويستقبل الأنبا إبراهيم المهنئين بالعيد اعتبارًا من العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 12 أبريل بالمقر البطريركى بكوبرى القبة بالقاهرة.

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