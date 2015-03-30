أخبار عاجلة

زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
بالأسماء.. أول 10 منتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بسوهاج -
بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة -
قرارات تنظيمية جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم -
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البترول: وصول أولى شحنات الغاز المسال من الجزائر الأسبوع القادم

Google+ Print
البترول: وصول أولى شحنات الغاز المسال من الجزائر الأسبوع القادم البترول: وصول أولى شحنات الغاز المسال من الجزائر الأسبوع القادم
قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك عدة أسباب لانقطاع الكهرباء، منها بعض التوقفات الطارئة فى المحطات وتم تداركها، بالإضافة إلى أن الفترة القادمة ستشهد أشياء كثيرة جيدة، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد وصول أولى شحنات الغاز المسال من الجزائر لتلبية احتياجات الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الصيف القادم سيكون أقل فى انقطاعات الكهرباء، وسنضخ احتياجات الكهرباء من كميات الوقود المطلوبة، لافتا إلى أنه لم يحدث تنمية للحقول المكتشفة منذ 3 سنوات.

وتابع: "الاستثمارات والاستكشافات كبيرة وسوف تحتاج لثلاث أو أربع سنوات حتى يظهر جنى ثمارها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365