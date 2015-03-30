البترول: وصول أولى شحنات الغاز المسال من الجزائر الأسبوع القادم

قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك عدة أسباب لانقطاع الكهرباء، منها بعض التوقفات الطارئة فى المحطات وتم تداركها، بالإضافة إلى أن الفترة القادمة ستشهد أشياء كثيرة جيدة، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد وصول أولى شحنات الغاز المسال من الجزائر لتلبية احتياجات الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الصيف القادم سيكون أقل فى انقطاعات الكهرباء، وسنضخ احتياجات الكهرباء من كميات الوقود المطلوبة، لافتا إلى أنه لم يحدث تنمية للحقول المكتشفة منذ 3 سنوات.

وتابع: "الاستثمارات والاستكشافات كبيرة وسوف تحتاج لثلاث أو أربع سنوات حتى يظهر جنى ثمارها".