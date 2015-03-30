بالفيديو.. عادل إمام: الكلام عن هجومى على السعودية "قلة أدب"

وصف الفنان عادل إمام، ما نسب إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى والذى يشمل الهجوم على المملكة العربية السعودية بأنه "قلة أدب".

وأكد عاد إمام عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب على فضائية "اليوم"، أنه مع المملكة العربية السعودية قلبًا وقالبًا، فيما أعرب عن سعادته بالاتحاد العربى الذى يراه حاليًا، وهذا يشير إلى أن القومية العربية تعود من جديد.

وأوضح الزعيم عادم إمام، أنه يرى كثيرًا كتابات على مواقع التواصل الاجتماعى رغم أنه لم يمتلك أى حساب رسمى له على تلك المواقع، قائلاً: "بلاقى حاجات كتير على لسانى وأنا معرفش عنها حاجة خالص"، مؤكدًا أنه يثق فى الشعب السعودى تجاه تلك الافتراءات التى تخرج حاليًا، فيما عبر عن فخره بمصريته بدرجة فخره بعروبته.