أخبار عاجلة

زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
إزالة 5 عقارات تحت الإنشاء على كورنيش المعصرة -
الري تنفذ مشروعات بقيمة 45,5 مليون جنيه لخدمة 8 مليون فدان بالمحافظات -
نائبة: سياسات "البيئة" متخبطة.. وتصريحات الوزير "متناقضة" -
بالأسماء.. أول 10 منتفعين بمشروع تطوير منطقة السماكين بسوهاج -
بالصور.. كسر ماسورة مياه بطريق القطامية - العين السخنة -
قرارات تنظيمية جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم -
مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. عادل إمام: الكلام عن هجومى على السعودية "قلة أدب"

Google+ Print
بالفيديو.. عادل إمام: الكلام عن هجومى على السعودية "قلة أدب" بالفيديو.. عادل إمام: الكلام عن هجومى على السعودية "قلة أدب"
وصف الفنان عادل إمام، ما نسب إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى والذى يشمل الهجوم على المملكة العربية بأنه "قلة أدب".

وأكد عاد إمام عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب على فضائية "اليوم"، أنه مع المملكة العربية السعودية قلبًا وقالبًا، فيما أعرب عن سعادته بالاتحاد العربى الذى يراه حاليًا، وهذا يشير إلى أن القومية العربية تعود من جديد.

وأوضح الزعيم عادم إمام، أنه يرى كثيرًا كتابات على مواقع التواصل الاجتماعى رغم أنه لم يمتلك أى حساب رسمى له على تلك المواقع، قائلاً: "بلاقى حاجات كتير على لسانى وأنا معرفش عنها حاجة خالص"، مؤكدًا أنه يثق فى الشعب السعودى تجاه تلك الافتراءات التى تخرج حاليًا، فيما عبر عن فخره بمصريته بدرجة فخره بعروبته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو- هل تذكرون "الطفل المدخن"؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا