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مسئولون إيرانيون لرئيس البرلمان العمانى: يجب التعاون لحل أزمة اليمن

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مسئولون إيرانيون لرئيس البرلمان العمانى: يجب التعاون لحل أزمة اليمن مسئولون إيرانيون لرئيس البرلمان العمانى: يجب التعاون لحل أزمة اليمن
التقى الوفد البرلمانى الإيرانى، اليوم الاثنين، رئيس البرلمان العمانى، على هامش الاجتماع الثانى والثلاثين بعد المائة لاتحاد البرلمانات العالمى، المنعقد فى هانوى عاصمة فيتنام، وأوضح رئيس الوفد البرلمانى الإيرانى أن طهران وسلطنة عمان بإمكانهما أن تتعاونا بشكل مناسب فى تسوية الأزمات الإقليمية، مشددا على ضرورة تعاون دول المنطقة من أجل حل الأزمة الراهنة فى اليمن.

وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن النائب دستغيب، رئيس الوفد البرلمانى الإيرانى، أكد العلاقات الجيدة بين البلدين طهران وسلطنة عمان، ووصفها بأنها نموذج مناسب للعلاقات الدائمة بين دول المنطقة.

وتطرق رئيس الوفد البرلمانى الإيرانى إلى التطورات الإقليمية الأخيرة فى اليمن، زاعما إضرارها بالسلام والاستقرار الإقليمى.

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