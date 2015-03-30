مؤمن سالم يكشف كواليس تقديم أصالة لآغنية “الورد البلدى”

أكد الشاعر مؤمن سالم فى تصريح خاص لوكالة أنباء ona سعادته بتعاونه الثانى مع المطربة أصاله فى أغنية “الورد البلدى” بأحدث ألبوماتها “60دقيقة حياة”،ووصفها بأنها مطربة متعاونة جدا وترحب بالتغيير ببساطة رغم تاريخها الفنى الكبير.

مؤمن الذى وصف أصالة بأنها “وش الخير عليه” ، وكذلك الفنان محمد رحيم بعد تعاونهما لآول مرة بأغنية “حبة ظروف”،كشف كواليس تعاونهما فى “الورد البلدى “،موضحا ان الملحن مصطفى العسال أبلغه فى مكالمة هاتفية بأن هناك لحنا أعجبت به “أصاله”،وانها تريد إرسال فكرة بموضوع الأغنية ليكتب عليها الكلمات،وأنه أبلغها بقيامه بتلك المهمة.

ويضيف مؤمن كتبت مدخل الأغنية وارسلته للملحن،وبعدها بفترة تلقيت إتصالا من الفنانة أصاله، وطلبت منى إكمال العمل على الأغنية، وبعد أن أنتهيت منها بشكل كامل،وأرسلته، طلبت منى التعديل،وخلال مناقشتنا وصلنا لفكرة جميله ترضيها،وفى اليوم الثالث أعددت الشكل الجديد للآغنية،ووافقت عليه وتم العمل بحمد الله.

مؤمن قال كذلك أن دخول الأغنية كان خارج التعديلات المطلوبة،وأنها بالبداية كانت موجهه للفتاة العربية،وكانت هناك فكرة أخرى غير مكتملة لتقديمها عن الفتاة التى تحب الرجل الذى يدللها،ويحبها لدرجة الجنون،وكلاهما كانوا من “أصاله”،لكنها بعد شعورها بأنه كشاعر مقيد قالت له “انسى القيود الخاصه بالفكره . بدي ابداعك وبساطتك”،وهو ما شجعه على مزج الفكرتين بطريقة أعجبتها.

وتقول كلمات الأغنية “لما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف/بالعربي الى مشفش العربي يبقى لا عاش ولا شاف/ابن بلادى يا مالك قلبي يا محلي الايام/وشهامتك تتكلم عنك مش محتاجه كلام”،و “الله غيرتك عليا حياه احساس جميل عايشاه/من غير حبيبى انا هلقى الامان وياه/خوفك طول الوقت عليا بيطمنى كتير/ونهيك عن طبع الحنيه بفرح لما تغير/الاصل الطيب ياحبيبى باين من العنوان/حقك طبعاً تدخل قلبي من غير استئذان”.