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أحمد المحمدي : “صلاح” لم يكن لديه خبرة اللعب بالدوري الإنجليزي وتعرض للظلم

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أحمد المحمدي : “صلاح” لم يكن لديه خبرة اللعب بالدوري الإنجليزي وتعرض للظلم أحمد المحمدي : “صلاح” لم يكن لديه خبرة اللعب بالدوري الإنجليزي وتعرض للظلم

المحمدى

قال اللاعب أحمد المحمدي، لاعب نادي “هال سيتي” الإنجليزي، أنه يبقى له 8 مبارايات فقط ويحقق رقماً قياسياً باللعب في الدور الإنجليزي موسمين كاملين دون توقف ولو لمباراة واحدة.

وأضاف “المحمدي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ” الذي يذاع على فضائية “إم بي سي مصر2″ الاثنين، أنه يجد اهتماماً من الإعلام الإنجليزي به أكثر مما يحدث معه من الإعلام المصري، ومعاملة الإنجليز معه حسنة وهم طيبون جداً ويحبون مصر كثيراً.

وعن محمد صلاح، لاعب نادي “تشيلسي” المعار لنادي “فورنتينا” الإيطالي، أنه لم يكن لديه خبرة اللعب والتعامل في الدوري الإنجليزي وأنه لا يخشى أن يكون مصيره مثل مصير محمد صلاح، موضحاً أن “صلاح” تعرض للظلم لوجود نجوم منتخبات قوية في نادي تشيلسي.

وأوضح “المحمدي” أن الدوري الإنجليزي أقوى من الدوري الإيطالي، و”محمد صلاح” من الممكن أن يعود ويلعب كلاعب أساسي في نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث أن الدوري الإنجليزي هو الأقوى، وهناك فرق كبير بينه وبين الدوري الإيطالي الذي أتي في الترتيب الخامس بين دوريات أوروبا.

وعن حكاية اللاعب “عمرو زكي” مع الإحتراف في نادي “ويجان” الإنجليزي، قال “المحمدي” أن أهم سلبيات “زكي” خلال إحترافه في نادي “ويجان” هو عدم الإلتزام بمواعيد التدريبات.

وتابع “المحمدي”، لو كنت موجوداً في مباراة الزمالك وأنبي، ووقع حادث استاد الدفاع الجوي، لكنت رفضت اللعب، في ظل وقوع ضحايا وأعمال عنف، موضحاً أنه سيختم حياته الكروية في إنجلترا ولن يعود للعب في الدوري المصري مرة أخرى.

وطالب “المحمدي” الأندية المصرية بتحقيق طموحات اللاعبين بالسماح لهم بالاحتراف، كما دعا جميع الأندية إلى أن تحتزي بالنادي الأهلي في أسلوب الإدارة، موضحاً أن إدارة النادي الأهلي لا تختلف عن الأندية العالمية ولذلك يحقق النجاحات والبطولات، قائلاً “أنا أهلاوي منذ الصغر وأتابع مباراياته في الخارج”.

وعن “هيكتور كوبر” المدير الفني الجديد للمنتخب المصري لكرة القدم، قال “المحمدي، أن “كوبر” يركز على ضرورة الصعودة  لبطولة إفريقيا القادمة، وأن مباراة مع غينيا الاستوائية بداية موفقة جداً له.

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