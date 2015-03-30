لمرضى السكر.. الرياضة تقلل جرعاتك من الأنسولين

مرض السكر من أكثر الأمراض المزمنة انتشارا، ويعد من أخطرها لأنه يتسبب فى العديد من المضاعفات فى جسم الإنسان.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الطرق التى تساعد على الحد من التعرض لمضاعفات مرض السكر، ومن أهمها الطعام، لأن الاهتمام بنوعيته تحد من ظهور المضاعفات، كالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، وتناول الماء.
>ويتابع د. محمد، أن الرياضة تعد من أهم العوامل التى تحد من الإصابة بمضاعفات السكر، كما أن لها العديد من الفوائد، وهذا ما أثبتته الدراسات، أن ممارسة الرياضة تساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم، كما تقلل نسبة الدهون فى الدم، و تساعد على الشعور بالهدوء النفسى، وتقلل الشعور بالتوتر والقلق.
>ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أن ممارسة الرياضة لمريض السكر، تعد من أساسيات العلاج، كما أن ممارستها يقلل من تناول مريض السكر جرعة الأنسولين، وتقلل فرص التعرض لمضاعفات مرض السكر.
>4 نصائح تحميك من مضاعفات مرض السكر
للحد من مضاعفات مرض السكر اهتم بنوعية غذائك:
>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الطرق التى تساعد على الحد من التعرض لمضاعفات مرض السكر، ومن أهمها الطعام، لأن الاهتمام بنوعيته تحد من ظهور المضاعفات، كالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، وتناول الماء.
الرياضة تحد من مضاعفات مرض السكر، ولها فوائد أخرى:
>ويتابع د. محمد، أن الرياضة تعد من أهم العوامل التى تحد من الإصابة بمضاعفات السكر، كما أن لها العديد من الفوائد، وهذا ما أثبتته الدراسات، أن ممارسة الرياضة تساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم، كما تقلل نسبة الدهون فى الدم، و تساعد على الشعور بالهدوء النفسى، وتقلل الشعور بالتوتر والقلق.
الرياضة تقلل من نسبة تناولك للأنسولين:
>ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أن ممارسة الرياضة لمريض السكر، تعد من أساسيات العلاج، كما أن ممارستها يقلل من تناول مريض السكر جرعة الأنسولين، وتقلل فرص التعرض لمضاعفات مرض السكر.
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>4 نصائح تحميك من مضاعفات مرض السكر