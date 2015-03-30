أسرة الصحفى سيد فودة تؤكد اقتياده لمكان غير معلوم بعد إخلاء سبيله

فوجئت أسرة الزميل الصحفي ببوابة التحرير سيد فوده باقتياده لمكان غير معلوم، وذلك عقب ذهابهم إلى قسم قليوب لاستلامه بعد أن انهى إجراءات إخلاء سبيله.

وكانت نيابة قليوب أخلت سبيل فوده، بضمان محل إقامته بعد أن اقتادته قوات الأمن من منزله فجر الأحد، ووجهت له اتهمات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، إلا أنه أنكر الاتهام وأثبتت التحريات صدق روايته.

وفور صدور قرار النيابة العامة، توجهت قوة تأمين برفقة الزميل لإنهاء اجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة قليوب التابع لمحافظة القليوبية، وأبلغوا أسرته ودفاعه، بالانصراف والعودة لديوان القسم في السابعة مساءً لاستقباله، إلا أنهم فوجئوا عند السؤال عنه بأن أفراد من جهاز الأمن الوطني اقتادوه لمكان غير معلوم.

وحملت زوجة الصحفي سيد فوده، جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية، ونقيب الصحفيين والنائب العام، المسؤولية عن سلامة زوجها، وطالبت بالإفصاح عن مكانه وتنفيذ قرار إخلاء سبيله.