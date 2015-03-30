اكتشاف الجين المسبب لأخطر أنواع سرطان الثدى

سرطان الثدى ثلاثى التأثير السلبى "triple negative breast cancer" هو أخطر أنواع سرطان الثدى على الإطلاق، ويفتقد الورم لثلاثة مستقبلات وهى مستقبلات الإستروجين والبروجيسترون والهير-2، وتكمن خطورته فى إنه لا يمكن استهدافه عن طريق مهاجمة أى من هذه المستقبلات الثلاثة كما هو الحال مع أنواع سرطان الثدى المختلفة، ويمثل هذا الورم حوالى 15% من إجمالى أنواع سرطان الثدى.

وتمكن مؤخراً فريق من الباحثين بمعهد جرافان للأبحاث الطبية فى أستراليا من اكتشاف الجين المسبب لسرطان الثدى ثلاثى التأثير السلبى، والذى يعد النوع الأخطر للمرض كما وضحنا، لافتين أنه يعرف باسم "ID4" .

>المثير أن التجارب المعملية التى أجريت على الحيوانات أثبتت أن تثبيط جين "ID4" ساهم فى إيقاف انقسام خلايا الورم السرطانى الأخطر على الإطلاق فى الثدي، وهو ما يبشر بعلاجات جديدة لسرطان الثدى ثلاثى التأثير السلبى بعد إجراء المزيد من الفحوصات والأبحاث.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nature Communications"، وذلك فى التاسع والعشرين من شهر مارس الجارى.

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